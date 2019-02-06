2019-02-06T08:00:00+03:00
Политика

Трамп: США готовы обсуждать с Россией перезаключение ДРСМД

Глава Белого дома снова обвинил РФ в нарушении договора о ядерном оружии
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп выступает в Конгрессе с ежегодным посланиемПрезидент США Дональд Трамп выступает в Конгрессе с ежегодным посланиемФото: REUTERS
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Вашингтон готов рассмотреть возможность повторного заключения с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в случае расширения состава его участников. Об этом глава государства заявил в Конгрессе во время своего ежегодного послания "О положении страны".

Глава Белого дома в очередной раз обвинил РФ в нарушении условий договора, что, по его словам, и стало причиной выхода из него США.

"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы будем тратить [на такого рода военные разработки] намного больше, чем все другие, и внедрять гораздо больше, чем они, инноваций [в этой области]", - цитирует ТАСС речь Трампа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 февраля Трамп объявил о том, что со 2 февраля Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по ДРСМД. В ответ президент России Владимир Путин заявил, что наша страна приостанавливает свое участие в договоре о РСМД и будет заниматься разработкой новых видов ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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