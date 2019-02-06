2019-02-06T07:32:55+03:00
Политика

Дональд Трамп заявил, что астронавты возобновят полеты на ракетах производства США в 2019 году

В настоящий момент астронавты НАСА доставляются на МКС российскими ракетами "Союз"
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2019 году астронавты США возобновят полеты в космос на ракетах американского производстваПрезидент США Дональд Трамп заявил, что в 2019 году астронавты США возобновят полеты в космос на ракетах американского производстваФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2019 году астронавты США возобновят полеты в космос на ракетах американского производства.

"В этом году американские астронавты снова отправятся в космос на американских ракетах", - заявил Трамп в рамках ежегодного выступления перед конгрессменами с посланием "О положении страны", которое транслировали в прямом эфире все ведущие телеканалы США.

Американское космическое агентство NASA приостановило собственные программы пилотируемых полетов в космос в 2011 году после завершения программы Space Shuttle. С тех пор астронавты США совершают космические полеты на российских кораблях "Союз", контракт на использование которых истекает в конце 2019 года.

В настоящее время в США разрабатываются несколько моделей пилотируемых космических кораблей. Так, компания Boeing занимается разработкой корабля Starliner, первый пилотируемый полет которого, предположительно состоится в августе этого года; беспилотный полет данного корабля запланирован на март 2019 года. Предполагается, что Starliner будет выводиться на орбиту ракетой-носителем Atlas V производства Boeing и Lockheed Martin.

Компания Илона Маска SpaceX, в свою очередь, планирует провести беспилотный запуск корабля Crew Dragon уже в феврале. Стоит отметить, что Crew Dragon является модификацией грузового летательного аппарата Dragon, с помощью которого уже была совершена доставка грузов на МКС. В качестве ракеты-носителя планируется использовать ракету Falcon-9 производства SpaceX.

ИСТОЧНИК KP.RU

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