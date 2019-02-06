2019-02-06T17:46:54+03:00
Происшествия

Шакро Молодой отправился по этапу в колонию

Криминальный авторитет был приговорен почти к десяти годам за вымогательство в особо крупном размере
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Шакро Молодой, он же Захарий Калашов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССШакро Молодой, он же Захарий Калашов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Известный криминальный авторитет Шакро Молодой - настоящее имя Захарий Калашов - отправлен по этапу в одну из российских колоний. Об этом сообщил адвокат "вора в законе" Тенгиз Папаскуа.

По его словам, подсудимый отправился в ссылку еще в понедельник, 4 февраля. Место отбывания наказания пока не раскрывается.

"Я знаю, но зачем говорить, пока он не доехал, как доедет скажу", - цитирует РИА Новости Папаскуа.

Напомним, что после вынесения приговора Шакро проживал в СИЗО-3 "Пресня". Еще один фигурант дела и ближайший соратник авторитета - Андрей Кочуйков по кличке Итальянец все еще содержится в Москве в следственном изоляторе "Бутырка".

Оба мужчины были признаны виновными в вымогательстве в особо крупном размере. Вместе с ними фигурантами дела стали всего 12 человек. Калашова приговорили к девяти годам десяти месяцам колонии строгого режима, а Кочуйкова - к восьми годам и десяти месяцам. Остальные члены ОПГ получили от семи до девяти лет лишения свободы.

Сайт kp.ru писал о том, что, по версии следствия, данная преступная группировка занималась вымогательствами и рейдерством. Одной из пострадавших оказалась владелица ресторана Elements Жанна Ким, с которой требовали 8 млн рублей. Конфликт закончился перестрелкой на Рочдельской улице, в результате которой погибли два человек. Убитых суд позже признал виновными в вымогательстве посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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