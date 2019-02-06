2019-02-06T23:26:10+03:00
В мире

Военные Израиля сообщили о запуске ракеты из сектора Газа

Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора ГазаИзраильские военные засекли запуск ракеты из сектора ГазаФото: REUTERS
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В среду, 6 февраля, военные Израиля сообщили о том, что по территории еврейского государства была запущена ракета из сектора Газа. Уточняется, что сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь, расположенном недалеко от границы с палестинским анклавом.

«Вслед за информацией о срабатывании сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь сообщаем, что был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории», - говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

О возможных разрушениях и пострадавших не сообщается, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 12 января на территории южного израильского регионального совета Сдот-Негев взорвалась выпущенная из сектора Газа ракета. Снаряд упал на незаселенной местности, никто не пострадал. В ответ израильские военные обстреляли объекты ХАМАС на территории анклава. Второй обмен ударами произошел 22 января, тогда в результате израильского обстрела наблюдательной вышки в секторе Газа погиб один палестинец, еще двое были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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