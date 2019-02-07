2019-02-07T07:57:19+03:00
В мире

Клинтон раскритиковала Трампа за выход США из ДРСМД

Политик подчеркнула, что "выход из соглашения с Россией без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в регионе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Клинтон раскритиковала Трампа за выход США из ДРСМДКлинтон раскритиковала Трампа за выход США из ДРСМДФото: REUTERS
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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала решение Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Политик отметила, что это был "подарок" президенту Владимиру Путину.

Клинтон выступила с таким заявлением на мероприятий в Джорджтаунском университете.

- Я думаю, это подарок Путину, - заявила Клинтон. При этом она добавила, что нашла бы более дипломатичный выход из ситуации. Клинтон уверена, что выход из какого-либо другого соглашения с Россией без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в регионе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать с Россией перезаключение ДРСМД. Глава Белого дома снова обвинил РФ в нарушении договора о ядерном оружии.

На днях Сергей Шойгу анонсировал разработку ракет в ответ на выход США из ДРСМД. В ближайшие несколько лет Россия планирует создать несколько комплексов, которые ранее были запрещены условиями договора с американцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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