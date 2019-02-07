Режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации киноакадемии BAFTA из-за скандала о домогательствах

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-07T08:59:23+03:00

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Британская киноакадемия BAFTA исключила режиссера "Богемской рапсодии" Брайана Сингера из списка номинантов на свою премию.

В организации отметили, что режиссер больше не упоминается среди авторов фильма «Богемская рапсодия». Однако сама кинолента остается номинированной в категории «Лучший британский фильм».

Причной этому стали обвинения о сексуальных домогательствах против Брайана Сингера. Ранее четверо мужчин рассказали СМИ, как в разные годы подвергались харассменту со стороны режиссера, будучи несовершеннолетними. Сам Брайан Сингер назвал подобные заявления клеветой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января "Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драма". Конкурентами ленты были картины "Звезда родилась", "Черная пантера", "Если Бил-стрит могла бы заговорить" и "Черный клановец".

ИСТОЧНИК KP.RU