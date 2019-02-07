МИД РФ направил посольству США ноту из-за обвинений в нарушении ДРСМД

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-07T12:54:21+03:00

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что выход США из Договора был вынужденным из-за невыполнения договоренностей со стороны России

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МИД России направил США ноту, в которой в которой российская сторона отвергает обвинения в невыполнении ДРСМД.

- В ответной ноте МИД России на американскую ноту, о которой я сказал (а мы нашу ноту передали в посольство США 4 февраля), мы категорически отвергли голословные беспредметные утверждения о несоблюдении нами ДРСМД, - подчеркнул замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ранее Дональд Трамп ,заявил, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был вынужденным из-за того, что Россия «постоянно нарушала» достигнутые договорённости, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Хиллари Клинтон раскритиковала Трампа за выход США из ДРСМД. Политик подчеркнула, что "выход из соглашения с Россией без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в регионе.

А на днях Сергей Шойгу анонсировал разработку ракет в ответ на выход США из ДРСМД. В ближайшие несколько лет Россия планирует создать несколько комплексов, которые ранее были запрещены условиями договора с американцами.

Американский завод с запрещенными ракетами сняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU