2019-02-07T12:54:21+03:00
Политика

МИД РФ направил посольству США ноту из-за обвинений в нарушении ДРСМД

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что выход США из Договора был вынужденным из-за невыполнения договоренностей со стороны России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
МИД РФ направил посольству США ноту из-за обвинений в нарушении ДРСМДМИД РФ направил посольству США ноту из-за обвинений в нарушении ДРСМДФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

МИД России направил США ноту, в которой в которой российская сторона отвергает обвинения в невыполнении ДРСМД.

- В ответной ноте МИД России на американскую ноту, о которой я сказал (а мы нашу ноту передали в посольство США 4 февраля), мы категорически отвергли голословные беспредметные утверждения о несоблюдении нами ДРСМД, - подчеркнул замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ранее Дональд Трамп ,заявил, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был вынужденным из-за того, что Россия «постоянно нарушала» достигнутые договорённости, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Хиллари Клинтон раскритиковала Трампа за выход США из ДРСМД. Политик подчеркнула, что "выход из соглашения с Россией без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в регионе.

А на днях Сергей Шойгу анонсировал разработку ракет в ответ на выход США из ДРСМД. В ближайшие несколько лет Россия планирует создать несколько комплексов, которые ранее были запрещены условиями договора с американцами.

Американский завод с запрещенными ракетами сняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Чеферин переизбран на пост президент УЕФА
Олег Царев: На вопрос что будет с проектом «Новороссия» после 31 марта сейчас не ответит никто
Google исправит ситуацию с изображением Крыма на своих картах
Рада изменила конституцию ради вступления в ЕС и НАТО
У полковника Захарченко изымут имущество еще на 484 млн рублей
Супруга Оззи Осборна сообщила о госпитализации музыканта
Олег Царев: Порошенко решил подцепить Медведчука на крючок уголовного дела
Мосгорсуд подтвердил законность заключения Арашукова
Олег Царев: Зеленского принял посол Израиля — единственного из кандидатов
В МИД допускают, что Договор о стратегических наступательных вооружениях не будет продлен
В Египте женщина 10 лет удерживала сына в заточении
Число жертв при обрушении дома в Стамбуле возросло до трёх человек
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии
В Москве нашли клад из серебряных и медных монет
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
В Махачкале учитель физкультуры напал с пистолетом на микрозайм, чтобы помочь своим детям
Ученые рассказали, чем опасен длительный просмотр телевизора
Госдума приняла законопроект о праве судебных приставов заниматься межгосударственным розыском
Эксперты прогнозируют, что инфляция замедлится к маю
Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google
Минфин предложил отменить НДС на золото в слитках