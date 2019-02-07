Google исправит ситуацию с изображением Крыма на своих картах

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-07T13:46:38+03:00

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Депутат Госдумы Василий Пискарев подтвердил информацию о том, что в ближайшее время Google исправит ситуацию с отображением Крыма на своих картах.

Ранее комитет начал проверку в связи с некорректным изображением территориальной принадлежности российского региона Крыма. Однако российский представитель Google Марина Жунич подчеркнула, что инцидент с картами является исключительно продолжающимся техническим сбоем, сообщает "ТАСС".

- Марина Жунич сказала, что это является на сегодняшний день приоритетом в ее работе, и в течение ближайшего времени это будет исправлено на картах Google и других продуктах этой компании, - подтвердил Пискарев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ранее в Совете Федерации предложили задуматься о введении штрафов за использование географических карт, на которых Крым или другие субъекты нашей страны не указаны как часть РФ. Прототипом для законопроекта может стать ст. 19.11 КоАП «Нарушение порядка изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба России». Данная статья предусматривает штрафы от 500 до 1000 рублей.

В конце января текущего года стало известно, что представителя Google вызовут в Госдуму из-за неверного указания Крыма на карте. С таким предложением выступил председатель палаты парламента России Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU