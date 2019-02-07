2019-02-07T13:46:38+03:00
Общество

Google исправит ситуацию с изображением Крыма на своих картах

Представитель корпорации отметила, что ошибка связана исключительно с продолжающимся техническим сбоем
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Google исправит ситуацию с изображением Крыма на своих картахGoogle исправит ситуацию с изображением Крыма на своих картахФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы Василий Пискарев подтвердил информацию о том, что в ближайшее время Google исправит ситуацию с отображением Крыма на своих картах.

Ранее комитет начал проверку в связи с некорректным изображением территориальной принадлежности российского региона Крыма. Однако российский представитель Google Марина Жунич подчеркнула, что инцидент с картами является исключительно продолжающимся техническим сбоем, сообщает "ТАСС".

- Марина Жунич сказала, что это является на сегодняшний день приоритетом в ее работе, и в течение ближайшего времени это будет исправлено на картах Google и других продуктах этой компании, - подтвердил Пискарев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ранее в Совете Федерации предложили задуматься о введении штрафов за использование географических карт, на которых Крым или другие субъекты нашей страны не указаны как часть РФ. Прототипом для законопроекта может стать ст. 19.11 КоАП «Нарушение порядка изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба России». Данная статья предусматривает штрафы от 500 до 1000 рублей.

В конце января текущего года стало известно, что представителя Google вызовут в Госдуму из-за неверного указания Крыма на карте. С таким предложением выступил председатель палаты парламента России Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Чеферин переизбран на пост президент УЕФА
Олег Царев: На вопрос что будет с проектом «Новороссия» после 31 марта сейчас не ответит никто
Рада изменила конституцию ради вступления в ЕС и НАТО
У полковника Захарченко изымут имущество еще на 484 млн рублей
Супруга Оззи Осборна сообщила о госпитализации музыканта
Олег Царев: Порошенко решил подцепить Медведчука на крючок уголовного дела
Мосгорсуд подтвердил законность заключения Арашукова
Олег Царев: Зеленского принял посол Израиля — единственного из кандидатов
В МИД допускают, что Договор о стратегических наступательных вооружениях не будет продлен
В Египте женщина 10 лет удерживала сына в заточении
Число жертв при обрушении дома в Стамбуле возросло до трёх человек
МИД РФ направил посольству США ноту из-за обвинений в нарушении ДРСМД
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии
В Москве нашли клад из серебряных и медных монет
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
В Махачкале учитель физкультуры напал с пистолетом на микрозайм, чтобы помочь своим детям
Ученые рассказали, чем опасен длительный просмотр телевизора
Госдума приняла законопроект о праве судебных приставов заниматься межгосударственным розыском
Эксперты прогнозируют, что инфляция замедлится к маю
Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google
Минфин предложил отменить НДС на золото в слитках