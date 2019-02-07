Волкер изменил мнение по поводу российских наблюдателей на выборах президента Украины
Через несколько часов после того, как спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер посоветовал Киеву допустить российских избирателей на президентские выборы в Незалежной, он, похоже, изменил свое мнение и поддержал решение Верховной рады запретить гражданам России участвовать в наблюдательной миссии БДИПЧ.
«Мы помним, что Россия является агрессором на Украине, таким образом опасения Украины по поводу безопасности вполне реальны», - написал американский дипломат на своей странице в Twitter.
Он добавил, что Штаты приветствуют готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ и уверены в приверженности страны к транспарентности и проведению свободных и честных выборов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Верховная рада приняла законопроект, запрещающий россиянам быть международными наблюдателями на украинских выборах президента, назначенных на 31 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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