Волкер изменил мнение по поводу российских наблюдателей на выборах президента Украины

7 Февр. 23:29 2019-02-07T23:36:17+03:00

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Через несколько часов после того, как спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер посоветовал Киеву допустить российских избирателей на президентские выборы в Незалежной, он, похоже, изменил свое мнение и поддержал решение Верховной рады запретить гражданам России участвовать в наблюдательной миссии БДИПЧ.

«Мы помним, что Россия является агрессором на Украине, таким образом опасения Украины по поводу безопасности вполне реальны», - написал американский дипломат на своей странице в Twitter.

Он добавил, что Штаты приветствуют готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ и уверены в приверженности страны к транспарентности и проведению свободных и честных выборов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Верховная рада приняла законопроект, запрещающий россиянам быть международными наблюдателями на украинских выборах президента, назначенных на 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU