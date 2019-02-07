Захарова: украинский закон о наблюдателях - шаг на пути к "истиной демократии"

СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-07T17:50:45+03:00

Представитель МИД особенно отметила тот факт, что, запретив участие российских наблюдателей, парламент Украины не обратил внимание на призывы со стороны Брюсселя и США

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Принятый Верховной радой законопроект, запрещающий россиянам быть международными наблюдателями на украинских выборах, является «торжеством демократии». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 7 февраля.

«Перед брифингом пришло сообщение относительно того, что Верховная рада приняла закон о запрете наблюдателям от России принимать участие в наблюдении за выборами. Это очередной шаг на пути к "истинной демократии" на Украине. Все это прекрасно понимаем», - сказала представитель МИД.

Захарова обратила внимание на призывы «из Брюсселя и даже Вашингтона» по допуску российских наблюдателей. «Но, несмотря на это, Верховная рада решила по-другому. Еще раз говорю, что это, конечно, "торжество демократии" шаг за шагом» - добавила она.

Ранее kp.ru писал о том, что Порошенко прикажет не пускать на Украину наблюдателей ОБСЕ от России на украинские выборы.

В четверг, 7 февраля, американский дипломат Курт Волкер в своем Twitter опубликовал пост с рекомендацией Украине допустить российских наблюдателей на предстоящие выборы. В противном случае, как отметил политик, США поставит под сомнение законность выборов. Но несмотря это, в тот же день Верховная рада приняла закон, запрещающий участие российских наблюдателей.

Напомним, что выборы на Украине состоятся 31 марта. На данный момент наибольшую поддержку населения Украины получает актер Владимир Зеленский, за которого готовы голосовать 19% респондентов. Вторую строчку рейтинга занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко(18,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU