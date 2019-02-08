2019-02-08T01:00:47+03:00
Общество

Шнуров в стихах ответил главе Минздрава на слова о смертности мужчин из-за алкоголя

Лидер группы «Ленинград» отметил, что выпивка в России часто становится причиной не только смерти, но и зарождения новой жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер группы «Ленинград» Сергей ШнуровЛидер группы «Ленинград» Сергей ШнуровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который на многие события в стране реагирует рифмованными строчками, в стихах ответил и на слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что российские мужчины чаще всего умирают из-за алкоголя.

Свое новое стихотворение он опубликовал в Instagram. Музыкант начал с того, что «большинство зачали здесь по пьяни, а по трезвости не до любви тут, братцы». Он считает, что многим для того, чтобы вступить в интимную близость, нужно «накатить» рюмку-другую «для храбрости». И делает вывод:

«Статистически, попробуйте, замерьте

Подойдя точней к вопросу, строже.

Алкоголь причина нашей смерти,

Но и жизни он причина тоже».

Стоит отметить, что в этот раз Сергей Шнуров обошелся без мата. К слову, одно из своих последних стихотворений он посвятил Марокко, куда приехал после отдыха в США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 7 февраля, глава Минздрава рассказала, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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