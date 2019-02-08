2019-02-08T08:32:02+03:00
Политика

Адвокат надеется, что через шесть недель Бутину освободят и отпустят в Россию

По словам американского защитника россиянки, он почти уверен в успехе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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29-летняя Мария Бутина была арестована в США еще 15 июля 2018 года29-летняя Мария Бутина была арестована в США еще 15 июля 2018 годаФото: REUTERS
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Американский адвокат арестованной в США по подозрению в шпионаже гражданки России Марии Бутиной считает, что через месяц или полтора его клиентку освободят из-под стражи и отпустят домой.

Роберт Дрисколл пояснил, что россиянка, которая провела в тюремной камере уже более полугода, выполняет все взятые на себя обязательства перед стороной обвинения, и он почти уверен в успехе.

При этом юрист отметил, что, конечно, это будет решать ведущая дело Бутиной судья Таня Чаткэн. Но, по его мнению, она должна согласиться с доводами защиты.

«Считаю, что есть хорошая возможность того, что мы сможем добиться того, чего просим», - подчеркнул Роберт Дрисколл в беседе с ТАСС.

На просьбу уточнить, когда именно состоится вынесение приговора его подзащитной, адвокат ответил: «Мы еще не знаем», уточнив: дата еще не определена, но он надеется, что это «произойдет через месяц или шесть недель».

По словам юриста, представители прокуратуры не настаивают на том, чтобы Бутина провела «три года в тюрьме», а защита будет добиваться ее освобождения и отправки на Родину.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что задержанная еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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