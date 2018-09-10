Суд в США отказался выпустить Марию Бутину под домашний арест

10 Сент. 23:53 2018-09-11T00:21:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд в Вашингтоне вновь отказал защите задержанной почти два месяца назад в США россиянки Марии Бутиной отпустить ее из-под стражи под домашний арест. Кроме того, судья Таня Чаткэн запретила всем участникам процесса разглашать любые подробности дела Бутиной, которую американские власти обвиняют в шпионаже.

Таким образом, судья отклонила ходатайство адвоката Роберта Дрисколла и удовлетворила ходатайство прокуратуры, недовольной тем, что защитник общается с прессой, рассказывая о подсудимой. Следующие слушания по делу нашей соотечественницы назначены на 13 ноября, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Мария Бутина приехала в США на учебу, весной этого года она получила диплом Американского университета в Вашингтоне, где изучала международные отношения. Ее арестовали в середине июля, обвинив в шпионаже, преступном сговоре и работе в качестве иностранного агента без разрешения. В конце июля суд отказался отпустить ее под домашний арест из-за «серьёзного риска побега».

Напомним, после того, как против девушки выдвинули новое обвинение, ей может грозить до 20 лет тюрьмы. В МИД России назвали ее задержание «политическим заказом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дочь сидит в одиночной камере 22 часа в сутки, звонить разрешают только ночью»: отец арестованной в США российской «шпионки» Марии Бутиной рассказал, в каких условиях ее содержат

29-летняя Мария Бутина была арестована в США 15 июля 2018 года. Обвинения серьезные: деятельность незаконного агента в пользу России без соответствующей регистрации в американском Минфине, проникновение организаций, имеющих влияние на политику США. А делала это Мария, по мнению ФБР, через интимные связи с американским юристом-республиканцем, активным членом «НСА» (Национальной стрелковой ассоциацией - мощной лоббисткой организации) Полом Эриксоном, который старше ее на 26 лет. Теперь Бутиной грозит до 5 лет тюрьмы. Девушка находится под стражей. В американской прессе Бутину уже окрестили второй Анной Чампан (подробности).

ВЕРСИЯ

Русскую «шпионку» в США арестовали, чтобы подставить Дональда Трампа

Новая «санкция» от США: за океаном арестовали русскую девушку. Сибирячку Марию Бутину задержали в Вашингтоне и отдают под суд (подробности)