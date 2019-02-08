2019-02-08T09:12:00+03:00
Звезды

Лазарев рассказал, с какой песней выступит на «Евровидении-2019»

Певец уже во второй раз будет представлять Россию на международном песенном конкурсе [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Певец Сергей ЛазаревПевец Сергей ЛазаревФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Певец Сергей Лазарев, который, как недавно выяснилось, будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, с какой песней выступит на конкурсе. По его словам, композиция написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором.

При этом артист, который уже ездил на «Евровидение» от нашей страны в 2016 году, заметил, что его команда будет той же, что и три года назад. «Творческий коллектив тот же, та же команда во главе с Филиппом Киркоровым, естественно. Песню, которую он предложил мне, он написал в соавторстве с греческим композитором», - сказал Лазарев в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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