Лазарев рассказал, с какой песней выступит на «Евровидении-2019»

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-08T09:12:00+03:00

Певец уже во второй раз будет представлять Россию на международном песенном конкурсе [видео]

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Певец Сергей Лазарев, который, как недавно выяснилось, будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, с какой песней выступит на конкурсе. По его словам, композиция написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором.

При этом артист, который уже ездил на «Евровидение» от нашей страны в 2016 году, заметил, что его команда будет той же, что и три года назад. «Творческий коллектив тот же, та же команда во главе с Филиппом Киркоровым, естественно. Песню, которую он предложил мне, он написал в соавторстве с греческим композитором», - сказал Лазарев в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/681329" frameborder="0"></iframe> Киркоров о Евровидении.

ИСТОЧНИК KP.RU