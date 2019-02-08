2019-02-08T09:51:15+03:00
Общество

Стала известна причина смерти Сергея Юрского

Причину смерти Сергея Юрского назвала его дочь
Дарья ИВАШКИНА
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Артист Сергей ЮрскийАртист Сергей ЮрскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 8 февраля, стала известна причина смерти Сергея Юрского. По словам дочери усопшего Дарьи Юрской, ее отец скончался от остановки сердца.

Также собеседница ФАН назвала предварительную дату прощания с народным артистом РСФСР. Как выяснилось, траурная церемония ориентировочно пройдет 11 февраля. В ближайшее время семья будет решать этот вопрос с театром, где работал Юрский.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу появилась информация о том, что Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета. Стоит отметить, что в конце декабря прошлого года актер был срочно госпитализирован с воспалением.

Юрский известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и «Республика ШКИД».

ИСТОЧНИК KP.RU

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