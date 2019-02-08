Олег Басилашвили назвал смерть Сергея Юрского невосполнимой потерей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-08T11:21:13+03:00

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Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» новость о смерти Сергея Юрского. В частности, он назвал уход своего коллеги и друга невосполнимой потерей и признался, что не знает, как справится с этим тяжелейшим ударом.

- Боже мой… Я просто ничего не могу сказать. Это мой ближайший товарищ, друг. Ищущий, талантливейший художник. Писатель. Всю жизнь искал истину в театре, в литературе. Вокруг него всегда были интересные, талантливые люди. Его семья, талантливые артисты, замечательные. Наташа Тенякова, Даша его дочка… Внуки. Боже мой, как это произошло? А что с ним? От чего?

- Никто не сообщает.

- Это тяжелейший удар для всех нас. Тяжелейший. Это невосполнимая потеря. Для всех, конечно, и для меня, в первую очередь. Потому что один из очень немногих людей, с которым мы были искренне близки, начиная с 1959 года. Сидели в одной гримерной вместе с Анатолием Гаричевым. Нас было трое: Гаричев, я и Сережа Юрский. И нас связывала неразделимая дружба, добрые товарищеские подчас ироничные отношения. И вся моя театральная жизнь прошла под знаком Сергея. Я во многом брал с него пример. Учился у него. Он был у нас таким флагманом. И не только находясь в Большом драматическом театре, но и вообще, переехав в Москву. И жизни без него, без разговора с ним, без участия его в нашей общей судьбе я просто не представляю. Это тяжелейшее известие. И я не знаю, как я с этим справлюсь. Извините, больше мне сказать нечего, - сказал Басилашвили.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что в ночь на пятницу, 8 февраля, умер Сергей Юрский, известный зрителям по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Золотой теленок» и «Место встречи изменить нельзя». Как отмечалось, народный артист РСФСР скончался в возрасте 83 лет. По словам дочери усопшего, причиной смерти стала остановка сердца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690727" frameborder="0"></iframe> Умер Сергей Юрский.Народный артист России ушел из жизни в возрасте 83 лет. Юрский сыграл в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД»

ИСТОЧНИК KP.RU