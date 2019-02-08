Людмила Дребнева о смерти Сергея Юрского: Образовалась брешь, я не знаю, кто может занять это место

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-08T12:11:23+03:00

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Актриса театра и кино Людмила Дребнева прокомментировала в эфире Радио «Комсомольская правда» новость о смерти Сергея Юрского. Она выразила свои соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР.

- Вы представляете?.. Когда мне Наташенька Тенякова (жена Сергея Юрского) звонила на Новый год, говорит, Людусь, молись, молись. Я вот ходила там… Не могу… Дело в том, что я после Щукинского, после окончания в 78-м году поступила в театр Моссовета. И в этот же год из нынешнего Петербурга приехал Сергей Юрьевич в театр. А Наташенька только через год. В общем, я у него и в спектакле участвовала, и «Похороны в Калифорнии» он ставил. Я тоже играла. Знаете, у меня такое ощущение, когда такой человек мне подставил крыло, мне, молоденькой артистке, которая только пришла, я даже не могу вам сказать… Это моя как бы любовь не просто к человеку, а к какому-то… Знаете, когда такая вот планка стоит высокая, это неважно, что. Для меня Наташа просто тоже… Не дотянуться. Но когда есть тот свет, когда надо образовываться культурно, потому что сколько он знал, как он писал, а у меня есть его книги, каким он был человеком! Понимаете, это для меня как пример жизни в искусстве. Не в принципе одного только театра, нет. А именно в искусстве. Потому что он как будто бы специально был сделан для творчества. Причем, многогранного, - сказала Дребнева.

При этом заслуженная артистка РФ подчеркнула, что Юрский был «не просто артистом», а человеком искусства, художником.

- Это не то, что потеря. Это какая-то брешь, понимаете? Образовалась брешь. Я не знаю, кто может занять это место. Не потому, что я не люблю нынешнее поколение, нет. У них свой путь. Они еще молодые. Но это так культурно образован, организован человек, что даже вот из его поколения, может быть, там… Хотя уже много ушедших, давно ушедших. Это несколько человек на одной руке. Понимаете? Потому что он не просто артист. А я еще рас настаиваю, что человек искусства. Он художник.

Для меня это… Мне трудно собрать все слова. Дело в том, что я понимаю, что вы организуете эту мою речь. Но я прошу вас, чтобы это не было сухо! Потому что это не может быть таким. Для проформы словом. У меня сердце плачет по нему. Потому что я люблю их, семью, Наташеньку, Дашеньку. Они для меня как родные люди. Просто родные. И для меня приход на спектакль «Шагала», как это не покажется странным для кого-то, а для тех, кто понимает, нормально, было, прежде всего, встреча с людьми. А потом выход на сцену. Вот до какой степени я их любила. Прежде встреча с ними! А потом уже роль. Вот, - добавила актриса.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце декабря прошлого года появилась информация о срочной госпитализации и тяжелом состоянии Сергея Юрского. А ранее в пятницу стало известно о смерти ведущего актера театра имени Моссовета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690727" frameborder="0"></iframe> Умер Сергей Юрский.Народный артист России ушел из жизни в возрасте 83 лет. Юрский сыграл в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД»

ИСТОЧНИК KP.RU