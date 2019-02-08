2019-02-08T13:13:37+03:00
В мире

США планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреля

При этом, по некоторым данным, основная часть контингента Соединенных Штатов покинет территорию арабской республики к середине марта
Дарья ИВАШКИНА
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США планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреляСША планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреляФото: REUTERS
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В пятницу, 8 февраля, появилась информация о сроках вывода американских сил из Сирии.

По некоторым данным, командование Вооруженных сил США готовится вывести войска из арабской республики к концу апреля. При этом, как ожидается, основная часть контингента Соединенных Штатов покинет территорию САР к середине марта, пишет газета The Wall Street Journal.

Между тем издание отмечает, что Вашингтон пока не выработал план мер, призванных обеспечить защиту курдов после ухода американских военных из Сирии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года стало известно о решении США вывести свои войска из Сирии. Как тогда отмечалось, на это потребуется два - три месяца. А в январе появилась информация о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился дать на вывод американских военных больше времени и продлил срок их возвращения на родину до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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