2019-01-01T06:49:30+03:00
Политика

Трамп продлил срок вывода американских войск из Сирии до четырёх месяцев

Об этом, по данным журналистов, президент США заявил во время визита в Ирак
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на встрече с американскими военными в ИракеПрезидент США Дональд Трамп на встрече с американскими военными в ИракеФото: REUTERS
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Во время визита в Ирак глава Белого дома Дональд Трамп согласился дать на вывод американских военных из Сирии больше времени и продлил срок их возвращения в Штаты до четырех месяцев, сообщает газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

По данным собеседников издания, Трамп заявил об этом в частной беседе с командующим операцией против ИГ* генерал-лейтенантом Полом Лакамерой. Якобы американский лидер заверил генерала, что у военнослужащих будет несколько месяцев, чтобы покинуть сирийскую территорию.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 декабря президент США объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Сообщалось, что на это потребуется два - три месяца.

К слову, в России усомнились в том, что Штаты действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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