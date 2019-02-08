Футбольный клуб "Нант" изъял из обращения номер, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-08T15:38:59+03:00

По словам президента клуба, за который аргентинец выступал с 2015 по 2019 год, закрепление номера 9 за Салой является данью памяти игроку

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Французский футбольный клуб "Нант" принял решение изъять из обращения номер 9, под которым с 2015 по 2019 год выступал аргентинский нападающий Эмилиано Сала, погибший в конце января в результате авиакатастрофы.

"У меня нет слов, это трагедия, я опустошен. Эмилиано оставил свой след, поэтому, как и многие фанаты, я хочу отдать ему честь, исключив номер 9", - заявил президент клуба Вальдемар Кит. Сообщение о закреплении номера за Салой было также опубликовано на сайте клуба.

Европейская футбольная карьера Эмилиано Салы началась в 2010 году, когда 20-летний футболист перешел из аргентинского "Пройекто Кресер" во французский "Бордо". Спустя пять лет Сала перешел в "Нант", за который провел 117 игр и отличился 42 раза.

В январе 2019 года было объявлено о переходе Салы из "Нанта" в "Кардифф Сити". Однако выступить в АПЛ Сале было не суждено: 21 января частный самолет, на борту которого находился футболист, потерпел крушение. 7 февраля Сала был признан погибшим после того, как его тело было опознано.

ИСТОЧНИК KP.RU