2019-02-08T21:21:36+03:00
Политика

Мадуро готов провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле

По мнению президента республики, такой шаг стабилизирует ситуацию в стране и поможет восстановить экономику
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы и ратифицировать соответствующее решение. По мнению главы государства, новый состав Национальной ассамблеи будет способствовать стабилизации ситуации в стране и восстановлению ее экономики.

"Каков приоритет венесуэльских женщин и мужчин? Выборы? Думаю, нет. Приоритет венесуэльских женщин и мужчин – восстановление экономики и экономический рост. Второй приоритет – это мир… Третий уровень приоритета – политическая и институциональная стабильность", - цитирует РИА Новости Мадуро.

Сайт kp.ru писал о том, что срок полномочий действующего парламента Венесуэлы истекает только в начале января 2021 года, однако еще в прошлом году президент отстранил его членов от участия в политической жизни страны и переложил всю законодательную власть на Национальное собрание из-за роста оппозиционных настроений.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Болтон призвал Россию встать на сторону Гуайдо, пока не поздно
При столкновении поездов в Каталонии погиб один человек
Националисты забросали генконсульство РФ в Харькове яйцами и зеленкой
Путин наградил Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Кандидат в президенты Украины Зеленский чуть не подрался с ветеранами АТО
Япония изготовит олимпийские медали из старых смартфонов и ноутбуков
Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Более 40 человек эвакуированы после взрыва газа в жилом доме в Казахстане
Санитарная авиация России получила восемь медицинских вертолетов
Лавров заявил, что Запад не заставит Россию действовать "под диктовку"
Нарушение «вафельной» разметки начнут фиксировать на видеокамеры с 1 марта
В ПФР рассказали, как увеличить размер пенсии
Меркель опровергла слухи об ухудшении отношений между Берлином и Парижем
Лавров: США видят в России препятствие на пути к мировой гегемонии
Умер британский актер, сыгравший роль Эркюля Пуаро в «Восточном экспрессе»
Эстония установит на границе с Россией три радарные башни с камерами
МИД Бразилии: контактная группа по Венесуэле замедлит падение диктатора Мадуро
Порошенко обвинили в краже $74 млн госсредств для подкупа избирателей
Ирина Волк назначена помощником главы МВД России
Путин снял с постов ряд генералов силовых ведомств
Граждане Украины будут выбирать из 44 кандидатов на пост президента