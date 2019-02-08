Мадуро готов провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле

СЕГОДНЯ 21:21 2019-02-08T21:21:36+03:00

По мнению президента республики, такой шаг стабилизирует ситуацию в стране и поможет восстановить экономику

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы и ратифицировать соответствующее решение. По мнению главы государства, новый состав Национальной ассамблеи будет способствовать стабилизации ситуации в стране и восстановлению ее экономики.

"Каков приоритет венесуэльских женщин и мужчин? Выборы? Думаю, нет. Приоритет венесуэльских женщин и мужчин – восстановление экономики и экономический рост. Второй приоритет – это мир… Третий уровень приоритета – политическая и институциональная стабильность", - цитирует РИА Новости Мадуро.

Сайт kp.ru писал о том, что срок полномочий действующего парламента Венесуэлы истекает только в начале января 2021 года, однако еще в прошлом году президент отстранил его членов от участия в политической жизни страны и переложил всю законодательную власть на Национальное собрание из-за роста оппозиционных настроений.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU