2019-02-09T00:39:06+03:00
Политика

США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее условия ДРСМД

В Вашингтоне заявили, что американские ударные беспилотники Договор не нарушают, потому что они не одноразовые
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Американский ударный беспилотник MQ-1 PredatorАмериканский ударный беспилотник MQ-1 PredatorФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Постпредство Соединенных Штатов при НАТО ответило на предложение России уничтожить оружие, нарушающее условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – наземные системы противоракетной обороны «Иджис», баллистические ракеты-мишени и боевые беспилотники.

В ответе Вашингтона говорится, что «США неоднократно привлекали российских должностных лиц в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке договора, чтобы объяснить, что действия США в этих областях соответствуют требованиям».

Отмечается, что американские ударные беспилотники не нарушают ДРСМД, потому что термин «ракета», который используется в Договоре, по мнению Шатов, «применим только к одноразовым изделиям», а вот «ограничений на разработку, испытания и применение многократно используемых вооруженных дронов» соглашение не предусматривает.

К тому же, как подчеркивается в заявлении постпредства США при НАТО, американская сторона точно знает, что российские компании тоже занимаются производством беспилотников, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении генсека Североатлантического альянса. По словам Йенса Столтенберга, наша страна «должна вернуться к выполнению» условий ДРСМД, а Соединенные Штаты Договор не нарушают: дескать, «американские ракеты – оборонительные, это совсем другое».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия предложила США уничтожить установки под «Томагавки»

Так же американцы должны ликвидировать свои беспилотники и ракеты-мишени, что бы вернуться к выполнению Договору о ракетах средней и меньшей дальности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США намерены заключить мир с талибами* до президентских выборов в Афганистане
В Шереметьево с рейса в Анталию сняли троих пьяных дебоширов
Меркель подтвердила соглашение Германии с Францией по «Северному потоку — 2»
И.о. генпрокурора США пообещал не вмешиваться в расследование Мюллера по «делу России»
Король Таиланда осудил выдвижение своей сестры кандидатом в премьеры
Мадуро объяснил, зачем США направляют гумпомощь в Венесуэлу
Болтон призвал Россию встать на сторону Гуайдо, пока не поздно
При столкновении поездов в Каталонии погиб один человек
Националисты забросали генконсульство РФ в Харькове яйцами и зеленкой
Мадуро готов провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле
Путин наградил Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Кандидат в президенты Украины Зеленский чуть не подрался с ветеранами АТО
Япония изготовит олимпийские медали из старых смартфонов и ноутбуков
Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Более 40 человек эвакуированы после взрыва газа в жилом доме в Казахстане
Санитарная авиация России получила восемь медицинских вертолетов
Лавров заявил, что Запад не заставит Россию действовать "под диктовку"
Нарушение «вафельной» разметки начнут фиксировать на видеокамеры с 1 марта
В ПФР рассказали, как увеличить размер пенсии
Меркель опровергла слухи об ухудшении отношений между Берлином и Парижем
Лавров: США видят в России препятствие на пути к мировой гегемонии
Умер британский актер, сыгравший роль Эркюля Пуаро в «Восточном экспрессе»
Эстония установит на границе с Россией три радарные башни с камерами
МИД Бразилии: контактная группа по Венесуэле замедлит падение диктатора Мадуро
Порошенко обвинили в краже $74 млн госсредств для подкупа избирателей
Ирина Волк назначена помощником главы МВД России
Путин снял с постов ряд генералов силовых ведомств
Граждане Украины будут выбирать из 44 кандидатов на пост президента