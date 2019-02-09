США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее условия ДРСМД
Постпредство Соединенных Штатов при НАТО ответило на предложение России уничтожить оружие, нарушающее условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – наземные системы противоракетной обороны «Иджис», баллистические ракеты-мишени и боевые беспилотники.
В ответе Вашингтона говорится, что «США неоднократно привлекали российских должностных лиц в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке договора, чтобы объяснить, что действия США в этих областях соответствуют требованиям».
Отмечается, что американские ударные беспилотники не нарушают ДРСМД, потому что термин «ракета», который используется в Договоре, по мнению Шатов, «применим только к одноразовым изделиям», а вот «ограничений на разработку, испытания и применение многократно используемых вооруженных дронов» соглашение не предусматривает.
К тому же, как подчеркивается в заявлении постпредства США при НАТО, американская сторона точно знает, что российские компании тоже занимаются производством беспилотников, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о заявлении генсека Североатлантического альянса. По словам Йенса Столтенберга, наша страна «должна вернуться к выполнению» условий ДРСМД, а Соединенные Штаты Договор не нарушают: дескать, «американские ракеты – оборонительные, это совсем другое».
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Так же американцы должны ликвидировать свои беспилотники и ракеты-мишени, что бы вернуться к выполнению Договору о ракетах средней и меньшей дальности (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU