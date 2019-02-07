Столтенберг: НАТО будет работать над тем, чтобы сохранить ДРСМД

СЕГОДНЯ 08:09 2019-02-07T08:11:38+03:00

По словам генсека Альянса, Договор нужно не только укрепить, но и привлечь к нему другие страны

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Североатлантический альянс заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продолжит работать над этим, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью медиагруппе Funke.

«НАТО будет продолжать работать над тем, чтобы сохранить Договор и усилить контроль над вооружениями. Мы рассмотрим инициативы по этому вопросу. И мы будем говорить с Россией дальше», - сказал он.

По словам Столтенберга, «Россия много раз выражала свое недовольство ДРСМД», потому что он «запрещает оружие, которое разработали и разместили такие страны, как Китай, Индия, Пакистан или Иран».

«Но это не может служить оправданием для нарушения Договора. Напротив, это должно быть поводом для укрепления этого договора о разоружении и привлечения большего числа партнеров», - подчеркнул генсек Альянса.

При этом Столтенберг отметил, что наша страна «должна вернуться к выполнению» условий соглашения, а Соединенные Штаты, как он заявил, ДРСМД не нарушают: «американские ракеты – оборонительные, это совсем другое».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 октября Дональд Трамп сообщил, что Штаты выйдут из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам американского лидера, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

Вслед за президентом госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть, «не ликвидирует свою ракетную программу».

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД, оставив за собой право в ближайшие шесть месяцев к нему вернуться, а 5 февраля Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность заключить с Москвой новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если к нему присоединятся и другие страны – в частности, Китай.

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ИСТОЧНИК KP.RU