Кандидат в президенты Украины намерена строить отношения с Россией с помощью бомб

СЕГОДНЯ 05:56 2019-02-03T06:28:08+03:00

На Украине призвали строить отношения с Россией с помощью бомб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-депутат Богословская назвала создание графитовых бомб одним из пунктов своей «стратегии» в отношении Москвы [видео]

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Кандидат в президенты Украины Инна Богословская поделилась своей «стратегией» в отношении России. Если граждане Незалежной изберут ее главой государства, она намерена выстраивать «добрососедские» отношения с нашей страной с помощью графитовых бомб.

Именно это Богословская назвала одним из пунктов своей «стратегии» во время дебатов в эфире радио «Новое время».

«Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы – то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь», - заявила экс-депутат Верховной рады, претендующая на президентское кресло.

Кроме того, она намерена обязать украинских политиков декларировать все свои бизнес-активы в России, а также в ее «стратегию» входит ужесточение антироссийских экономических санкций.

Богословская ударила Червоненко в студии ток-шоу "Пульс".

Напомним, первый тур выборов нового лидера Незалежной назначен на 31 марта, желание побороться за главный государственный пост уже изъявили почти три десятка претендентов, в том числе действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

К слову, как писал сайт kp.ru, ЦИК Украины зарегистрировал Инну Богословскую в качестве кандидата в один день с шоуменом Владимиром Зеленским и бывшим главой СБУ Игорем Смешко.

СПРАВКА «КП»

Графитовая бомба — условное обозначение бомбы, содержащей графитовые нити. Разрыв заряда приводит к их рассеиванию, при попадании на линии электропередач или на электроподстанции приводит к короткому замыканию и выходу из строя подключенных приборов, а также к параличу энергосистем в заданном районе. Не влечёт за собой жертв.

Одно из первых применений датируется 2 мая 1999 года, когда в войне против Югославии был испытан суббоеприпас BLU-114/B, целями НАТО стали пять югославских электростанций.

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ИСТОЧНИК KP.RU