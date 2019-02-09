Спортсменка из рекламы Reebok прокомментировала скандал вокруг кампании «Ни в какие рамки»

СЕГОДНЯ 06:31 2019-02-09T06:54:40+03:00

Чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева попросила не считать ее феминисткой [видео]

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Чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, которая стала одной из героинь скандальной рекламной компании Reebok, рассказала, что принимая участие в съемках, хотела вдохновить девушек не бояться воплощать свои мечты.

«Лично я участвую в этой рекламе как спортсмен, который говорит девчонкам: «Не бойтесь, занимайтесь тем, чем вы хотите», - так она прокомментировала скандал в эфире телеканала «Россия 24».

Спортсменка попросила всех, кто видел эту рекламу и незнаком с ней лично, не воспринимать ее как феминистку, а «просто разделить всю историю».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690819" frameborder="0"></iframe> Комментарий ведущего специалиста по маркетингу компании Reebok Александра Голофаста.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в своем новом рекламном проекте «Ни в какие рамки» спортивный бренд Reebok обратился к модной теме развенчания гендерных стереотипов, объединив усилия с автором канала «Женская власть» Залиной Маршенкуловой.

Фото Маршенкуловой с лозунгом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо»

В сети появились постеры с фотографиями спортсменок, занимающихся смешанным единоборствами – чемпионки Европы по спортивной борьбе Анжелики Пиляевой и бойца ММА Юстыны Грачык – и неоднозначными призывами к женщинам. Например: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» или «Когда говорят «носить на руках», представляю, как меня носят в гробу».

reebok_russia Картинки с самыми провокационными подписями Reebok удалил

ИСТОЧНИК KP.RU