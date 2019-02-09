Спортсменка из рекламы Reebok прокомментировала скандал вокруг кампании «Ни в какие рамки»
Чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, которая стала одной из героинь скандальной рекламной компании Reebok, рассказала, что принимая участие в съемках, хотела вдохновить девушек не бояться воплощать свои мечты.
«Лично я участвую в этой рекламе как спортсмен, который говорит девчонкам: «Не бойтесь, занимайтесь тем, чем вы хотите», - так она прокомментировала скандал в эфире телеканала «Россия 24».
Спортсменка попросила всех, кто видел эту рекламу и незнаком с ней лично, не воспринимать ее как феминистку, а «просто разделить всю историю».
Комментарий ведущего специалиста по маркетингу компании Reebok Александра Голофаста.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в своем новом рекламном проекте «Ни в какие рамки» спортивный бренд Reebok обратился к модной теме развенчания гендерных стереотипов, объединив усилия с автором канала «Женская власть» Залиной Маршенкуловой.
Фото Маршенкуловой с лозунгом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо»
В сети появились постеры с фотографиями спортсменок, занимающихся смешанным единоборствами – чемпионки Европы по спортивной борьбе Анжелики Пиляевой и бойца ММА Юстыны Грачык – и неоднозначными призывами к женщинам. Например: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» или «Когда говорят «носить на руках», представляю, как меня носят в гробу».
ИСТОЧНИК KP.RU