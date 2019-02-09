У курильского острова Кунашир зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

СЕГОДНЯ 07:21 2019-02-09T07:21:05+03:00

Информации о погибших или раненых не поступало

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У самого южного курильского острова Кунашир произошло землетрясение магнитудой 4,7.

- Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали в субботу в 13.24 (05.24 мск) в Тихом океане у Курил. Эпицентр находился в точке с координатами 43,8 северной широты и 145,7 восточной долготы, - прокомментировала Елена Семенова, начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

На данный момент информации о разрушениях, погибших или пострадавших не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU