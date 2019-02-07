У берегов Индонезии произошло землетрясения магнитудой 5,7

СЕГОДНЯ 08:11 2019-02-07T08:25:09+03:00

На данный момент информации о погибших или пострадавших не поступало

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Мощное землятресение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии в четверг утром.

Около 04.15 по местному времени (07:15 МСК) были зафиксированы подземные толчки.Эпицентр располагался в 129 километрах к северо-западу от города Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

На данный момент информации о погибших или пострадавших не поступало, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 5 февраля в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки ощущались в столице республики Баку.

А 6 января текущего года из-за мощного землетрясения на границе Ирана и Ирака пострадали более 30 человек. Магнитуда составила 5,7.

В начале декабря прошлого года землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Каледонии. Из-за сильнейших подземных толчков была объявлена угроза цунами.

ИСТОЧНИК KP.RU