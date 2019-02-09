2019-02-09T23:03:06+03:00
В мире

Рэпер из США установил новый мировой рекорд по скорости читки

Mac Lethal зачитал 1000 слов за две минуты [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Рэпер Mac Lethal зачитал 1000 слов за две минутыРэпер Mac Lethal зачитал 1000 слов за две минутыФото: кадр с видео
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Стало известно о новом мировом рекорде. На этот раз речь идет о рекорде по фаст флоу (в рэпе так называется ускоренная читка). Установил его рэпер, а по совместительству еще и блогер Mac Lethal, зачитав 1000 слов за две минуты.

Так, в минувшую пятницу, 8 февраля, американец опубликовал на своем официальном Youtube-канале видео, на котором демонстрирует, как он быстрее всех в мире читает рэп. «Я решил побить свой рекорд и мировой рекорд безумно быстрого рэпа. У меня ушел месяц на то, чтобы снять это видео», - говорится в подписи к ролику.

На опубликованной в сети записи, Mac Lethal сидит перед камерой и читает рэп, при этом в руках он держит телефон, на котором секундомер отсчитывает время.

Рэпер Mac Lethal поставил новый мировой рекорд по скорости читки.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году рэпер Эминем побил личный рекорд скорочтения. Он смог прочитать на семь слогов больше, чем в 2013 году. В песне Majesty американкой певицы Ники Минаж музыкант зачитывает текст со скоростью около 10,3 слога в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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