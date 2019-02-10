Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за шутку о генерале Карбышеве

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-10T08:45:25+03:00

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Актриса Наталия Медведева, известная по своему участию в передаче Comedy Woman, извинилась за свою шутку про Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева. Как заявила бывшая участница комедийного шоу, она считала генерала вымышленным персонажем.

"Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вуман 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент, я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня", - написала Медведева в своем Instagram. По ее словам, номер был написан авторами телепередачи и одобрен руководством канала ТНТ; Медведева также отметила, что "все актрисы произносят тот текст, который им выдают", причем содержание текстов иногда "менялось за минуту до съемки", цитирует Медведеву KP.RU.

Сценка из эфира ТНТ о генерале Карабышеве, которая вызвала споры.

Ранее Медведеву и ее коллег по Comedy Woman подверг резкой критике кинорежиссер Никита Михалков. В ходе очередного выпуска своей передачи "Бесогон" он назвал актрис "овцами", а также напомнил о подвиге Карбышева, которого в немецком концлагере Маутхаузен обливали холодной водой на 40-градусном морозе.

ИСТОЧНИК KP.RU