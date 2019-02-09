«Думала, фамилия вымышленная»: Экс-участница Comedy Woman Наталья Медведева не знала, кто такой генерал Карбышев

Скандальная шутка, которая вышла в эфир канала «ТНТ», могла стоить озвучившей ее актрисе Натальи Медведевой карьеры. Выпуск Comedy Woman с ее участием опубликован аж в 2013 году и, что немаловажно, за пару дней до 68 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сценка из эфира ТНТ о генерале Карабышеве, которая вызвала споры.

Всплыла эта «хохма» в начале января 2019-го, минутный фрагмент выпуска выложили несколько пользователей в Ютуб. Многие копии уже удалены, но в программе Никиты Михалкова шутка так и останется.

Режиссёр привлёк ещё большее внимание страны, показав это, и назвав актрис «овцами».

Режиссер Никита Михалков в авторской программе БесогонTV .

При этом известно, что внук генерала Карбышева готовит иск к каналу. Сама же Медведева, покинувшая юмористический проект несколько лет назад, хранила молчание. Похоже, требования людей извиниться перед семьёй и памятью героя ВОВ, наконец, возымели действие. Актриса извинилась. А заодно объяснила, почему это произошло.

— Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вумен 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня, - пишет Наталья.

natalymedvedeva Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вуман 2013 года

— Этот номер был написан авторами Камеди Вумен (не мной). Утвержден художественным руководителем проекта и также одобрен продюсерами канала ТНТ. Все актрисы (это не секрет) подписывают контракт, по которому произносят тот текст, который им выдают. Иногда бывало, приходилось учить номера по 8 штук в день, а то и шутки менялись за минуту до съёмки? - отметила актриса.

И вот причина того, почему Медведева не отказалась это произносить.

— Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж, и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, ещё раз искренне прошу прощения, - объяснилась она.

В конце поставила хэштег «Актрисы такие актрисы».

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