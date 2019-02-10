Абэ пообещал продолжить переговоры с Россией по вопросу заключения мирного договора

СЕГОДНЯ 09:28 2019-02-10T09:28:53+03:00

Японский премьер отметил, что данный вопрос "не должен перейти к будущим поколениям"

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал не оставлять проблему мирного договора с Россией будущим поколениям. Об этом глава японского правительства заявил на съезде правящей Либерально-демократической партии Японии, лидером которой он является.

"Нерешенная уже более 70 лет проблема не должна перейти к будущим поколениям. Полный решимости положить конец этой проблеме нашими с президентом [Владимиром] Путиным руками, я хочу продолжить активные переговоры по мирному договору", - заявил Абэ. Видеозапись заявления Абэ была опубликована на официальном канале партии на видеохостинге YouTube.

Переговоры о заключении мирного договора ведутся представителями Токио и Москвы на протяжении нескольких месяцев. Синдзо Абэ неоднократно заявлял о своем намерении добиться заключения мирного договора с РФ; ранее сайт kp.ru сообщал о клятве решить эту проблему, данной японским премьером на могиле своего отца.

ИСТОЧНИК KP.RU