Небензя: Я был не вправе сказать "нет", когда мне предложили стать постпредом РФ в ООН

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-10T13:19:06+03:00

остоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявил, что перед тем, как принять предложение вступить в должность взял паузу на размышление Фото: REUTERS

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Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявил, что перед тем, как принять предложение вступить в должность взял паузу на размышление, но при этом понимал, что не мог отказаться от нового назначения.

"Я взял паузу на размышление. Но практически с самого начала понимал, что сказать «нет» в тех обстоятельствах, при которых это предложение было сделано, я не вправе", - заявил Небензя в приуроченному ко Дню дипломатического работника интервью журналисту KP.RU Алексею Осипову.

Дипломат отметил, что "знал, куда едет". "И знал о тех, кто был на этом месте до меня. Но я ни разу не пожалел о принятом решении", - добавил Небензя, говоря о своем предшественнике Виталии Чуркине, который скончался в феврале 2017 года.

С полной версией интервью Василия Небензи можно ознакомиться на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU