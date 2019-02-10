2019-02-10T13:19:06+03:00
Политика

Небензя: Я был не вправе сказать "нет", когда мне предложили стать постпредом РФ в ООН

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций заявил, что "изначально знал, куда едет"
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
остоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявил, что перед тем, как принять предложение вступить в должность взял паузу на размышлениеостоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявил, что перед тем, как принять предложение вступить в должность взял паузу на размышлениеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявил, что перед тем, как принять предложение вступить в должность взял паузу на размышление, но при этом понимал, что не мог отказаться от нового назначения.

"Я взял паузу на размышление. Но практически с самого начала понимал, что сказать «нет» в тех обстоятельствах, при которых это предложение было сделано, я не вправе", - заявил Небензя в приуроченному ко Дню дипломатического работника интервью журналисту KP.RU Алексею Осипову.

Дипломат отметил, что "знал, куда едет". "И знал о тех, кто был на этом месте до меня. Но я ни разу не пожалел о принятом решении", - добавил Небензя, говоря о своем предшественнике Виталии Чуркине, который скончался в феврале 2017 года.

С полной версией интервью Василия Небензи можно ознакомиться на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Газпромбанке опровергли информацию об открытии новых счетов PDVSA
В Судане разбился военный вертолет с 23 миротворцами ООН
Постпред России в ООН: "Белые каски" участвуют в боевых действиях в Сирии с оружием в руках
Порошенко подписал указ о присвоении званий двум морякам ВМС Украины, задержанным в Азовском море
Трамп и Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре обсудят саммит США-КНДР
Заводские испытания подводного аппарата "Посейдон" начнутся летом 2019 года
11-я серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" опубликована в сети
CNN: из-за политики Трампа в американских школах едят российский минтай
Пилоты группы "Русские Витязи" продемонстрировали новую фигуру высшего пилотажа
Погода в Москве на 10 февраля 2019 года: в столице будет облачно, ожидается гололедица
Аваков призвал кандидатов в президенты Украины вести честную борьбу
Абэ пообещал продолжить переговоры с Россией по вопросу заключения мирного договора
В Новой Зеландии из-за лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек