Небензя: Я был не вправе сказать "нет", когда мне предложили стать постпредом РФ в ООН
Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявил, что перед тем, как принять предложение вступить в должность взял паузу на размышление, но при этом понимал, что не мог отказаться от нового назначения.
"Я взял паузу на размышление. Но практически с самого начала понимал, что сказать «нет» в тех обстоятельствах, при которых это предложение было сделано, я не вправе", - заявил Небензя в приуроченному ко Дню дипломатического работника интервью журналисту KP.RU Алексею Осипову.
Дипломат отметил, что "знал, куда едет". "И знал о тех, кто был на этом месте до меня. Но я ни разу не пожалел о принятом решении", - добавил Небензя, говоря о своем предшественнике Виталии Чуркине, который скончался в феврале 2017 года.
С полной версией интервью Василия Небензи можно ознакомиться на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU