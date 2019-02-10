2019-02-10T22:40:20+03:00
Звезды

Россиянка может представить Украину на Евровидении-2019 в Израиле

По результатам голосования зрителей и членов жюри первого полуфинала группа YUKO пробилась в финал отбора
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Россиянка может представить Украину на Евровидении-2019 в ИзраилеРоссиянка может представить Украину на Евровидении-2019 в ИзраилеФото: REUTERS
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На Евровидении-2019 в Израиле Украину может представить российская певица, Юлия Юрина, солистка группы YUKO.

По результатам голосования зрителей и членов жюри первого полуфинала группа YUKO пробилась в финал отбора, сообщается на сайте национального отбора на конкурс.

В интервью на телеканале NewsOne телеведущий задал вопрос Юлии, почему она ранее выступала в России. Девушка лаконично ответила, отметив, что она гражданка России.

YUKO - украинская группа, объединяющая в своем творчестве фольклор и современную музыку. Группа состоит из солистки Юлии Юриной и мультиинструменталиста Стаса Королева. За два года своего существования группа выпустила два альбома.

Конкурс Евровидение пройдет в этом году в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе, как на днях стало известно, представит Сергей Лазарев. Исполнитель уже выступал на знаменитом конкурсе в 2016 году от России. Тогда ему удалось завоевать бронзу.

Ранее российский певец рассказал, с какой песней выступит на «Евровидении-2019».

Сергей Лазарев на Евровидении - 2016.Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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