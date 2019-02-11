2019-02-11T17:41:12+03:00
Экономика

«Большой плюс для малого бизнеса»: В АТОР прокомментировали инициативу возвращения ларьков и палаток

Эксперт на радио «Комсомольская правда» нашел плюсы в возвращении на улицы малоформатной торговли [видео]
Валерия ЛЫСЕНКОВиктория АНТОШИНА
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На улицах российских городов могут вновь появиться ларьки и палатки.На улицах российских городов могут вновь появиться ларьки и палатки.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин прокомментировал радио «Комсомольская правда» идею Минпромторга вернуть на улицы российских городов палатки и ларьки.

Ларьки и палатки снова хотят вернуть на улицы

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Минпромторг уже несколько лет разрабатывает инициативу расширения форматов торговли, в том числе так называемую малоформатную, отметил эксперт. По словам Владимира Ионкина, ларьки и палатки — название условное.

«Сейчас малые форматы совершенно преобразились и имеют новый внешний вид. Это плюсы для торговли. Понятно, чем больше торговых точек любых форматов, тем выше конкуренция. Поскольку торговля конкурирует за покупателя, и основной способ конкуренции – это цена, для нас с вами это плюс, у нас будет выбор, по какой цене где взять», - подчеркнул Владимир Ионкин.

Инициатива ведомства также положительно отразится на малом бизнесе, считает эксперт.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Минпромторг хочет вернуть в российские города нестационарную и мобильную торговлю. Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что это поможет обеспечить рабочими местами до 250 тысяч человек.

Cнос торговых киосков в Москве. 2016.

ИСТОЧНИК KP.RU

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