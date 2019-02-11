Директору Третьяковки объявили выговор после кражи картины Куинджи

11 Февр. 18:11 2019-02-11T18:11:41+03:00

Минкультуры РФ пришло к выводу, что музей не принял мер по обеспечению сохранности экспонатов

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 февраля, в министерстве культуры РФ сообщили о том, что генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой объявлен выговор.

Также там отметили, что причиной применения такой меры дисциплинарного взыскания стало похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». В частности, в ведомстве пришли к выводу, что музей не принял мер по обеспечению сохранности экспонатов.

«За нарушения действующих инструкций по учету и хранению музейных ценностей и приказа Минкультуры "Об утверждении типовых требований по инженерно-технической укрепленности и оборудованию техническими средствами охраны учреждений культуры" гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой объявлен выговор», - цитирует сообщение Минкульта ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 января из Третьяковки похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Мужчина прямо на глазах посетителей снял со стены полотно и скрылся с места преступления. Впоследствии полиция задержала подозреваемого и нашла саму похищенную картину.

ИСТОЧНИК KP.RU