Нил Ушаков сохранил пост мэра Риги

11 Февр. 22:05 2019-02-11T22:05:33+03:00

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В понедельник, 11 февраля, стало известно, что Нил Ушаков сохранил пост мэра латвийской столицы. Такое решение было принято на заседании Рижской думы: против отстранения Ушакова от должности проголосовали 33 депутата, а за его увольнение высказался только 21 политик.

Сам мэр Риги, выступая на внеочередном заседании законодательного собрания города, поблагодарил партнеров по коалиции за поддержку и пожелал им выдержать давление со стороны оппозиции, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце января стало известно об обысках в кабинете и доме Ушакова. По некоторым данным, тогда сотрудники бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии даже изъяли некоторые документы, которые могут иметь отношение к коррупционному делу на рижском транспорте. Между тем Ушакову так и не предъявили никаких обвинений. Однако латвийские власти все равно призвали его уйти в отставку. Но мэр Риги заверил, что его совесть чиста и что никуда уходить он не собирается.

А в минувшую субботу, 9 февраля, в центре латвийской столицы прошел митинг в поддержку Нила Ушакова. По данным местной полиции, в акции приняли участие не менее трех тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU