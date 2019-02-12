Февраль-2019 в Москве может войти в пятерку самых теплых за всю историю

12 Февр. 17:56 2019-02-12T17:56:09+03:00

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Во вторник появилась информация о том, что февраль-2019 в Москве может войти в пятерку самых теплых февралей за всю историю метеонаблюдений. В настоящее время в топ-5 входят последние зимние месяцы 1989, 1990, 1995, 2002 и 2016 годов. Причем рекордно теплым из этих пяти лет остается 1990 год, в котором даже средняя февральская температура оказалась выше нуля (+0.4 градуса).

Что касается февраля-2019, то он с первых чисел демонстрирует аномальные температурные показатели. Так, даже ночью температура воздуха не отклоняется далеко от нулевой отметки, а в дневные часы то и дело наблюдается оттепель, сообщает портал «Метеоновости». Более того, по прогнозам синоптиков, аномально теплой ожидается и вся вторая декада месяца.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, январь-2019 в Москве был на 2,7 градуса теплее обычного. При этом выпало 67 миллиметров осадков, или 159% от нормы. А высота снежного покрова в течение месяца увеличилась с 24-х до 49 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU