На Украине арестовали задержавшего неонациста полицейского

12 Февр. 22:50 2019-02-13T02:46:19+03:00

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Печерский суд Киева арестовал полицейского, который в минувшую субботу, 9 февраля, задержал одного из неонацистов, пытавшихся захватить Подольское отделение полиции в украинской столице.

Как выяснилось, стража порядка отправили на два месяца в СИЗО, так как заподозрили его в превышении должностных полномочий. Кроме того, правоохранителя на такой же срок отстранили от должности.

«Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста полицейского Подольского управления полиции главного управления Нацполиции города Киев. Также суд назначил залог в 115 тысяч гривен (около 4,2 тысячи долларов)», - говорится в сообщении Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 9 февраля, в Киеве задержали группу молодых людей, которые пришли с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами на встречу с кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко. А чуть позже единомышленники задержанных попытались взять штурмом одно из отделений полиции, расположенных в столице незалежной. При этом правоохранителям пришлось арестовать еще около 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU