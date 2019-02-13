Лавров предупредил Помпео о негативных последствиях новых санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонной беседе с американским коллегой Майклом Помпео предупредил госсекретаря США, что введение Вашингтоном очередных санкций против Москвы приведет к негативным последствиям. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«В связи с анонсированным госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с «отравлением» в Солсбери Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел, Сергей Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене», - говорится в пресс-релизе МИД РФ.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник вечером Сергей Лавров пообщался по телефону с Майклом Помпео, причем их разговор состоялся по инициативе американской стороны.
В частности, собеседники обсудили положение дел в Сирии и ситуацию в Венесуэле. Глава российского МИД предостерег Вашингтон от любого вмешательства во внутренние дела Боливарианской республики и высказал готовность провести консультации по венесуэльской тематике «в русле принципов устава ООН».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
The Telegraph: Сергей и Юлия Скрипаль живут на юге Англии, но их до сих пор никто не видел
Издание утверждает, что отравленный в британском Солсбери перебежчик и его дочь по-прежнему находятся на территории королевства и включены в программу защиты свидетелей (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»