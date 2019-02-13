Лавров предупредил Помпео о негативных последствиях новых санкций

13 Февр. 05:41 2019-02-13T05:55:28+03:00

Телефонный разговор главы МИД России с госсекретарем США состоялся во вторник по инициативе американской стороны

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонной беседе с американским коллегой Майклом Помпео предупредил госсекретаря США, что введение Вашингтоном очередных санкций против Москвы приведет к негативным последствиям. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«В связи с анонсированным госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с «отравлением» в Солсбери Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел, Сергей Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене», - говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник вечером Сергей Лавров пообщался по телефону с Майклом Помпео, причем их разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В частности, собеседники обсудили положение дел в Сирии и ситуацию в Венесуэле. Глава российского МИД предостерег Вашингтон от любого вмешательства во внутренние дела Боливарианской республики и высказал готовность провести консультации по венесуэльской тематике «в русле принципов устава ООН».

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Издание утверждает, что отравленный в британском Солсбери перебежчик и его дочь по-прежнему находятся на территории королевства и включены в программу защиты свидетелей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU