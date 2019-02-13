Глава СММ ОБСЕ опроверг слова постпреда Украины при ООН о «российских военных» в Донбассе

13 Февр. 07:25 2019-02-13T22:15:03+03:00

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко на прошедшем во вторник заседании Совета Безопасности выступил с очередной порцией обвинений в адрес России.

Он заявил, что «количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт». В ответ российский Василий Небензя сказал, что хотел бы воспользоваться присутствием главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртурула Апакана и специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, «чтобы у них узнать, много ли они видели в Донбассе российских войск».

«Знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинских постпред и могут ли они их подтвердить?» - спросил представитель России при ООН.

Эртурул Апакан опроверг заявление Владимира Ельченко.

«Чтобы избежать недопонимания, я хочу сказать, что в этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Василий Небензя на заседании Совбеза ООН сказал, что «Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан», на самом деле эту страну просто используют «исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией».

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

Пресс-конференция постпреда России при ООН Василия Небензи.

ИСТОЧНИК KP.RU