США направят в Европу бронемашины для сдерживания России

13 Февр. 08:06 2019-02-13T08:06:53+03:00

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Пентагон планирует в ближайшие несколько лет разметить на территории европейских стран свои многофункциональные боевые бронемашины Stryker. Делаться это будет лишь с одной целью - помочь Западу в сдерживании России.

Телеканал Fox News сообщает о том, что Москва якобы становится все агрессивнее, а ее заявления о приближении войск НАТО к границам РФ являются лишь "паранойей".

Именно поэтому американцы направляют свою военную технику в регион. Ожидается, что поставки будут завершены к 2020 году, однако перед этим машины нужно будет модернизировать.

Так, в частности, планируется оснастить их новейшей системой ПВО, беспилотниками, лазерами, пушками и ракетами малой дальности Hellfireи Stinger.

Сайт kp.ru писал о том, что в своей новой стратегии развития системы противоракетной обороны Соединенные Штаты также делают ставку на ядерное сдерживание "государств-изгоев" - России и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU