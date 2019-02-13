30 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за снегопада

13 Февр. 08:15 2019-02-13T08:15:40+03:00

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13 февраля на столицу обрушился снегопад. Осадки сказались в первую очередь на работе столичных аэропортов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание» 18 рейсов были отменены и еще 12 задержаны из-за погодных условий. Самые большие сложности возникли в аэропорту Домодедово.

А между тем, синоптики прогнозируют, что к вечеру ситуация может усугубиться. Снег будет идти весь день и к ночи может выпасть от 7 до 12 мм осадков. Иногда снег будет перебиваться на дождь, а перепады температур скажутся на дорожных условиях. Возможно образование гололедицы и повышенная опасность аварийности.

Столичных автомобилистов попросили не садиться за руль в среду, 13 февраля, воспользоваться общественным транспортом для поездок по городу.

Кстати, ранее синоптики отмечали, что февраль 2019 года может войти в историю, как один из самых теплых за историю инструментальных метеонаблюдений, проводимых в столице с 1879 года. Пока рекорд принадлежит последнему зимнему месяцу 1990 года, тогда средняя температура за при норме -7,7 градуса составила +0,4, пишет газета «Известия».

Погода в Москве на 13 февраля 2019 года будет ветреной. Потоки южного и северо-западного направлений разовьют скорость в районе 7-12 метров в секунду. При этом температура воздуха в столице все еще остается плюсовой - 0..2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU