Лавров прокомментировал планы ЕС по введению новых санкций против РФ

13 Февр. 13:04 2019-02-13T13:05:10+03:00

По мнению главы МИД, в данном вопросе европейские страны во многом зависят от США

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Евросоюз вынужден регулярно обновлять и вводить новые санкции в отношении России, поскольку находится под давлением Соединенных Штатов. Такого мнения придерживается министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, что накануне появилась информация начале разработки новых антироссийских ограничительных мер, введение которых связано с ноябрьским инцидентом с украинскими кораблями в Керченском проливе.

"Мы знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что такими действиями европейцы лишь расписываются в "полной неспособности" контролировать ситуацию, в частности, заставить Киев выполнять Минские договоренности, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Лавров обсудил данный вопрос с госсекретарем США Майком Помпео. В ходе телефонного разговора глава МИД указал на то, что новые санкции приведут к негативным последствиям как в двусторонних отношениях, так и на международной арене.

Новые антироссийские санкции: так ли все страшно, как кажется.Американский Минфин представил Конгрессу кремлевский доклад - перечень российских должностных лиц и олигархов, которых затронут ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU