2019-02-14T06:34:40+03:00
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов

По данным Politico, даже если сам Блумберг баллотироваться не станет, он поддержит кандидата от демократов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл БлумбергБывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл БлумбергФото: REUTERS
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Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен помешать нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу остаться президентом на второй срок, и готов потратить на предвыборную борьбу с ним 500 миллионов долларов из собственного кармана, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Демократической партии США.

По их словам, полмиллиарда – не предел, и бывший нью-йоркский градоначальник-миллиардер может значительно увеличить сумму. Если 76-летний Блумберг решит баллотироваться сам, он направит на свою избирательную кампанию «все силы и средства», а если не станет участвовать в президентской гонке, перед выборами 2020 года запустит «беспрецедентную информационную кампанию» в поддержку одного из кандидатов от демократов.

К слову, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп в конце ноября прошлого года заявил, что не видит достойных соперников на будущих президентских выборах. Единственный, с кем ему было бы интересно побороться за главный государственный пост, – экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, но Трамп не уверен в планах самого бизнесмена на этот счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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