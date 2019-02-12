Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию

12 Февр. 23:50 2019-02-13T00:05:06+03:00

В силу также вступили четыре поправки к конституции, которые парламент страны одобрил 11 января

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Во вторник, 12 февраля, вступило в силу Преспанское соглашение о переименовании Республики Македонии, и с этого дня страна официально сменила название на Северную Македонию. Об этом сообщил министр иностранных дел Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) Никола Димитров.

«Мы только что обменялись вербальной нотой: Преспанское соглашение вступает в силу! Пусть сегодня станет началом долгой дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем и будем определять наше будущее дружбы, партнёрства и сотрудничества», - написал Никола Димитров в своём Twitter.

В этот же день также вступили в силу четыре поправки к конституции, которые парламент страны одобрил 11 января. Как писал сайт kp.ru, тогда депутаты Собрания утвердили поправки в основной закон, позволяющие изменить название бывшей югославской республики.

Напомним, 30 сентября 2018 года в Македонии прошел всенародный референдум по вопросу переименования страны. Явка на избирательные участки была крайне низкой и составила всего 36,11%.

ИСТОЧНИК KP.RU