Протокол о вступлении Македонии в НАТО будет подписан 6 февраля

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-02T14:33:16+03:00

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Протокол о вступлении Македонии в НАТО будет подписан в среду, 6 февраля. Об этом сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут протокол о присоединении будущей Республики Северная Македония [к альянсу] вместе с министром иностранных дел [Македонии] Николой Димитровым", - говорится в посте, опубликованном на странице политика в Twitter.

На сайте НАТО уточняется, то церемония заключения соглашения состоится в штаб-квартире военно-политического блока в Брюсселе. Начало запланировано на 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Напомним, что из-за споров с Грецией Македония могла вступить в альянс лишь после переименования в "Республику Северная Македония". Соответствующее Преспанское соглашение было подписано 17 июня 2018 года, а 11 января 2019-го состоялось 75-е заседание парламента страны, в ходе которого депутаты проголосовали за изменение названия республики, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU