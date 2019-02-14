Банки запустят свои сервисы для самозанятых

СЕГОДНЯ 07:57 2019-02-14T07:57:43+03:00

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Банки планируют запустить сервисы для самозанятых, которые станут аналогом приложения «Мой налог». Регистрация людей, работающих на себя, будет проходить через удаленные каналы, а все доходы будут отображаться на счетах банка и передаваться в налоговую. ФНС позволяет финорганизациям подключиться к своему приложению «Мой налог» через открытый API.

Пока запустить сервис планируют только крупные российские банки. Например, Сбербанк предложит простую регистрацию деятельности, услугу «автоплатеж» для перечисления налогов и сервис для работы с чеками. Специальный счет самозанятому не потребуется, достаточно воспользоваться для расчетов одним из существующих счетов в банке. Все сведения по нему будут доступны для контролирующих органов. Услуга заработает уже в Iквартале.

Тинькофф Банк разрабатывает функционал для упрощенного учета уплаченных сборов. Клиент сможет видеть сумму для уплаты налогов по итогам каждого месяца.

Встать на учет в ФНС можно будет и через приложение Альфа-банка. Сначала сервис будет доступен для платформы Android, а позже и IOS.

В ФНС объясняют, что финансовые организации получат доступ к приложению «Мой налог», куда будут передавать сведения о самозанятых, которые воспользовались их услугами. Для банков есть ряд условий от налоговой, чтобы они могли принять участие в программе: круглосуточная служба техподдержки для налогоплательщиков и стабильной работы, чтобы не случалось перебоев в данных, пишет газета «Известия».

Вывести из тени самозанятых граждан решили в 2019 году. Специально для тех, кто трудится на себя и не имеет наемных работников, заработал упрощенный налоговой режим. Пока он действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Если пилотный проект окажется удачным, то его запустят по всей стране.

Сегодня в стране около 8 миллионов самозанятых. Им предложат платить со своего дохода от 4 до 6 процентов налогов. В первый месяц работы сервиса только 20 тсяч человек предпочли выйти из тени. Многие сомневаются: справедливость это или новый побор.

ИСТОЧНИК KP.RU