2019-02-14T10:41:51+03:00
Политика

Токио может пересмотреть стратегию переговоров по мирному договору с Россией

Премьер-министр страны рассматривает возможность изменения стратегии переговоров для достижения договоренностей [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность изменения стратегии Токио на переговорах с Россией по вопросам заключения мирного договора. Об этом сообщает издание Jiji со ссылкой на свой источник.

"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к пересмотру стратегии переговоров с Россией по урегулированию территориального конфликта и заключению двустороннего мирного договора по итогам Второй мировой войны, поскольку достижение широкого согласия с президентом России Владимиром Путиным на их ожидаемой встрече в июне теперь представляется практически невозможным", - говорится в материале агентства.

По словам собеседника агентства, Абэ рассчитывал на достижение взаимопонимания с Путиным в ходе саммита G20, который пройдет в Осаке в конце июня этого года. Отмечается, что шансов на достижение соглашения по итогам этого саммита мало, поскольку российский президент "разъяснил, что должен соблюдать осторожность" в вопросах, касающихся мирных переговоров, поскольку многие россияне выступают против передачи "северо-западных тихоокеанских островов" Японии.

Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией ведутся с ноября прошлого года. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял о желании продолжать обсуждение этой темы с целью подписания соглашения.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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