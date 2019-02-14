В Японии пройдет референдум по вопросу переноса военной базы США на Окинаве

СЕГОДНЯ 11:08 2019-02-14T11:13:26+03:00

Местные жители считают, что расположенная рядом с их домами авиабаза морских пехотинцев США несет огромную угрозу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В южной японской префектуре Окинава 24 февраля пройдет референдум по вопросу о переносе американской военной базы Футэмма на одноименном острове в район Хэноко, расположенный в той же префектуре.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио заявил, что независимо от итогов плебисцита, правительство страны продолжит работы по переносу авиабазы морской пехоты США в Хэноко, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что присутствие американцев на японском острове уже не первый год вызывает недовольство местных жителей, и они настаивают на том, чтобы базу Футэмма вообще убрали за пределы префектуры, а не просто перенесли в другой район. В свою очередь, правительство Японии пытается убедить граждан в том, что присутствие сил США на Окинаве поддерживает безопасность в регионе.

Как писал сайт kp.ru, в 2017 году Вашингтон «уступил» японцам участок в четыре гектара из более 480 га, которые занимает Футэмма в густонаселенном городе Гинован. Недовольные таким соседством горожане много лет добивались передислоцирования военного объекта подальше от своих домов.

Напомним, американские военные базы располагаются на территории страны Восходящего Солнца со времен Второй Мировой войны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU