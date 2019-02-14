2019-02-14T17:38:59+03:00
Происшествия

В США пять человек пострадали в результате турбулентности во время авиаперелета

На данный момент троих пострадавших экстренно госпитализировали [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США пять человек пострадали в результате турбулентности во время авиаперелетаВ США пять человек пострадали в результате турбулентности во время авиаперелетаФото: Иван ВИСЛОВ
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Пять пассажиров рейса авиакомпании Delta Airlines пострадали в результате турбулентности во время полета из округа Ориндж (штат Калифорния) в Сиэтл (штат Вашингтон).

Командир воздушного судна был вынужден совершить экстренную посадку в штате Невада. В результате инцидента потрадали трое человек, которых экстренно госпитализировали в ближайшую больницу, сообщил телеканал NBC.

Самолет Delta Air Lines попал в турбулентность: пострадали пятеро пассажиров. .

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля в аэропорту Токио самолет из-за обледенения выкатился за пределы ВПП. Никто из находившихся на борту 200 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Несколькими днями позже самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля. По словам очевидца, в результате происшествия пострадал по меньшей мере один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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